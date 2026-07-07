Irak'ta Petrol Bakanlığı çalışanına yolsuzluktan 10 yıl hapis

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Irak Dürüstlük Komisyonu, Ninova ilinde bir milyar dinardan fazla "kamu kaynağını çalmakla" suçlanan bir Petrol Bakanlığı çalışanının 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Komisyon tarafından, bugün (7 Temmuz 2026 Salı), yapılan açıklamada, Ninova Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın, bölgedeki devlete ait bir yakıt istasyonunda görev yapan personele yönelik olduğu belirtildi.

Yürütülen soruşturma verilerine göre söz konusu çalışanın toplam 1 milyar 174 milyon 287 bin Irak Dinarı çaldığı tespit edildi.

Dürüstlük Komisyonu, bu kapsamda sanığın, Irak Ceza Kanunu’nun 315. maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.