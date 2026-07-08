Trump'tan İran'a yeni saldırı sinyali

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gemi trafiğine yönelik müdahalelerin ardından İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı ihtimalinin "oldukça yüksek" olduğunu açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında bölgedeki tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'ın son dönemdeki faaliyetlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. İran'a yönelik askeri seçeneklerin masada olduğunu belirten Trump, "Bu gece İran'ı tekrar güçlü bir şekilde vurmamız çok muhtemel." ifadelerini kullandı.

Yürütülen politikaların odağında nükleer silahsızlanmanın olduğunu vurgulayan Trump, ABD'nin stratejik hedeflerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İran'a yönelik attığımız tüm adımlar, onların nükleer silaha sahip olmalarını engellemek içindir. İran yönetiminin eylemlerinden memnun değilim; ancak mesele bir rejim değişikliği meselesi değil. Temel amacımız nükleer bir silah kapasitesine ulaşmalarını önlemektir."

İran'a yönelik operasyonun bir "uyarı" niteliği taşıyacağını belirten Trump, "Onlara küçük bir uyarıda bulunacağız ve bu gece onları güçlü bir şekilde vuracağız. Sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz." dedi.