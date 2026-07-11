İran’dan ABD’ye: Taahhütler ihlal edilirse İslamabad Mutabakatı'nı tanımayız

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İran, Washington yönetiminin taahhütlerini ihlal etmeye devam etmesi halinde, Orta Doğu'daki savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan'ın arabuluculuğunda imzalanan anlaşmaya artık bağlı kalmayacağı konusunda ABD’yi uyardı. Tahran'ın bu tehdidi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ateşkesin resmen sona erdiğini ilan etmesinin ardından geldi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, New York'ta yaptığı açıklamada Washington'a sert suçlamalarda bulundu.

"Eğer Amerika Birleşik Devletleri, İslamabad Mutabakatı çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürürse, İran da artık kendisini bu anlaşmaya bağlı görmeyecektir." diyen İrevani, Washington’ı "İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik kapsamlı askeri saldırılar düzenleyerek" anlaşmanın tüm temel ilkelerini göz ardı etmekle suçladı.

İranlı diplomat, ülkesinin ancak ve ancak ABD'nin taahhütlerini eksiksiz ve dürüst bir şekilde yerine getirmesi durumunda "mutabakat zaptı" çerçevesindeki yükümlülüklerine sadık kalacağını vurguladı.

Washington ile Tahran arasında tırmanan bu yeni gerilim, bölgedeki savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik çabaların kritik bir aşamaya geldiği bir döneme denk geldi.

Pakistan'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda geçtiğimiz nisan ayında taraflar arasında bir ateşkes mutabakatı sağlanmıştı. Ancak son birkaç gündür Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen askeri çatışmalar ve karşılıklı hamleler, ateşkesin tamamen çökmesine yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik diyalog kapısını açık tutmaya hazır olduklarını belirtse de "ateşkesin resmen sona erdiğini" ilan etmişti.