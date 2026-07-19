İran, Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu!

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İran ordusu, Kuveyt'te ABD ordusunun kullandığı El-Adiri Kampı ile Ali es-Salem Hava Üssündeki Amerikan teçhizatlarını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran ordusundan bu sabah (19 Temmuz 2026) yapılan yazılı açıklamada, kamikaze İHA'larla Kuveyt'teki iki önemli ABD üssüne saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen "16'ncı dalga operasyon" kapsamında Kuveyt'te ABD güçlerinin kullandığı El-Adiri Kampı'na saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında ABD ordusunun mühimmat deposunun hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ali es-Salem Hava Üssündeki Patriot hava savunma sistemleri ile hava radarının yoğun saldırılarla ateş altına alındığı ifade edildi.