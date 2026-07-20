Kerkük’te DAİŞ sığınakları imha edildi

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Irak güvenlik güçleri, Kerkük il sınırları içerisinde terör örgütü DAİŞ kalıntılarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildiğini ve örgüte ağır darbe indirildiğini duyurdu.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından, bugün (20 Temmuz 2026), yapılan açıklamada, Ulusal İstihbarat Servisi ve Terörle Mücadele Biriminden gelen istihbarat verileri doğrultusunda, Ortak Operasyonlar Komutanlığının sevk ve idaresinde hava harekatını başlattığı ifade edildi.

Açıklamaya göre operasyon kapsamında, Kerkük il sınırları içerisinde DAİŞ'e ait 6 sığınak imha edildi.

Hava harekatının ardından bölgeye intikal eden özel kuvvetlerin, sahada geniş kapsamlı arama-tarama faaliyeti başlattığı ve sığınaklardan geriye kalan lojistik materyallerin imha edildiği bildirildi.

Güvenlik Medya Ağı, bölgenin terör unsurlarından tamamen arındırılması amacıyla operasyonun kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimiz, Irak topraklarını ve ülkenin istikrarını korumak için teröristleri her nerede olurlarsa olsunlar etkisiz hale getirmeye devam edecektir." denildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı, operasyonun sonuçlarına ilişkin detaylı raporun ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.