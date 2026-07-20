İran İçişleri Bakanı Pakistan yolcusu: Tahran'ın mesajı İslamabad'a iletilecek

1 saat önce

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla İslamabad’a gidecek.

Pakistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir kaynak, İran İçişleri Bakanı Mumini’nin, bu akşam (20 Temmuz 2026) İslamabad’a ulaşacağını bildirdi.

El Cezire kanalına konuşan kaynaklar, Mumini’nin ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın güncel duruma ilişkin özel mesajını Pakistan makamlarına ileteceğini belirtti. Geçtiğimiz haziran ayında imzalanan mutabakat zaptının feshedilmesine rağmen Pakistan, ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabalarını sürdürüyor.

Ziyaret, bölgedeki yoğun askeri hareketlilik ve diplomatik trafikle eş zamanlı gerçekleşiyor.

Reuters’ın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un diplomatik çözüm yollarına hala açık olduğunu belirterek, "Eğer müzakere yanlısı İranlılar kontrolü ele alırsa bu olumlu bir gelişme olur; ancak şu ana kadar bu durum gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.