''Çerçeve yasa'' düğümünde kritik görüşme

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru hareket etti.

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un bugün (20 Temmuz 2026) Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na doğru hareket ettiği belirtildi.

Çözüm sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları ve temaslar sürerken geçtiğimiz günlerde Adalat ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile görüşmek için adaya doğru yola çıktı.

Heyetin, görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Heyet, son olarak 24 Mayıs'ta İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Yapılacak görüşme, taraflar arasında yaklaşık iki ay aradan sonra gerçekleştirilecek ilk temas olacak.