Hurmatu'da Kürt çiftçiler ata topraklarını gasp girişimine karşı savunuyor

Hurmatu'da 20 Kürt çiftçi "ithal" şikayetlerle hakim karşısında

14 dakika önce

Selahaddin iline bağlı Hurmatu ilçesinde, mülkiyet tartışmaları ve "tartışmalı bölgeler" kapsamındaki arazi anlaşmazlıkları nedeniyle 20 Kürt çiftçi hakkında açılan davanın duruşması bugün görülüyor.

Kurdistan24 muhabiri Soran Kameran’ın aktardığı bilgilere göre Hurmatu’nun Tepesewz köyü sakini olan 20 çiftçi, bölgeye Baas rejimi döneminde yerleştirilen Arap ailelerin şikayeti üzerine bugün (20 Temmuz 2026) hakim karşısına çıkıyor.

Hurmatu ilçesi sınırlarındaki Tepesewz köyünde arazi ihtilafları 2017 yılından itibaren yeniden alevlendi. Hukukçular ve uzmanlar, bu durumun münferit bir çiftçi anlaşmazlığı olmadığını; aksine eski Baas rejimi döneminde uygulanan demografik değişim politikalarının hukuki bir sonucu olduğunu vurguluyor.

Baas rejimi döneminde alınan kararlar uyarınca; Kerkük, Hurmatu, Hanekin ve Musul gibi bölgelerde Kürt ve Türkmen çiftçilere ait binlerce dönümlük tarım arazisi müsadere edilmişti. Söz konusu araziler, tarım sözleşmeleri aracılığıyla Irak'ın güney ve orta kesimlerinden bölgeye getirilen nüfusa tahsis edilmişti. Günümüzde devam eden davalar, bu eski sözleşmeler ile tapu sahiplerinin hak iddiaları arasındaki hukuki çatışmadan kaynaklanıyor.