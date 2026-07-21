81 ilde ''Terör Suçları Soruşturma Büroları'' kurulacak

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Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha hızlı yürütülmesi amacıyla 81 ildeki Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde “Terör Suçları Soruşturma Büroları” kurulması kararlaştırıldı.

81 ilde bulunan 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına bugün (21 Temmuz 2026) gönderilen yazıda, terör örgütleriyle mücadelede ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve soruşturma süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla alınacak tedbirler sıralandı.

Düzenlemeye göre, il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yalnızca terör suçlarına ilişkin soruşturmaları yürütmek üzere özel bürolar oluşturulacak.

Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarına, uzmanlaşmalarının ve dosyalara yoğunlaşmalarının sağlanması amacıyla terör suçları dışında görev verilmeyecek.

Terör Suçları Soruşturma Bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile görevli Cumhuriyet savcılarının bilgileri ve görev değişiklikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına bildirilecek.

Soruşturmalar tek merkezden yürütülecek

Yeni uygulamayla terör suçlarına ilişkin tüm iş ve işlemler, il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde kurulacak Terör Suçları Soruşturma Büroları tarafından gerçekleştirilecek.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı koordinesinde her ayın ilk haftasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire başkanlıkları görevlilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılacak.

Toplantılarda terörle mücadeleye katkı sağlayacak değerlendirmeler il Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılacak. Ayrıca, Terör Suçları Daire Başkanlığınca ülke genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık istatistikler derlenecek. Bu veriler, koordinasyon toplantıları öncesinde ilgili birimlere iletilecek.