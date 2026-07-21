İran'dan misilleme dalgaları: ABD askeri tesisleri İHA'larla hedef alındı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri üslerine bir dizi saldırı düzenlediğini ve eş zamanlı olarak Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından bugün (21 Temmuz 2026) yayımlanan Devrim Muhafızları bildirisinde, bölgedeki çok sayıda stratejik hedefin vurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Bahreyn'de ABD'ye ait iki hava savunma sistemi ile bir gözetleme istasyonu hedef alınırken, Kuveyt'te ise füze savunma sistemleri, radarlar ve haberleşme ağları imha edildi.

Saldırıların ardından sert bir uyarıda bulunan Devrim Muhafızları Ordusu, "Radarların imha edilmesinin ardından düşman, çok daha şiddetli ve belirleyici İHA ve füze saldırısı dalgalarına hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran resmi medyasında yer alan detaylara göre Kuveyt'te bulunan üç ana ABD üssü (Arifjan, Udairi ve Ahmed Al-Jaber Hava Üssü) kamikaze İHA'larla hedef alındı.

Saldırıların idari binaları, helikopter pistlerini ve ABD askerlerinin konuşlandığı yaşam alanlarını kapsadığı aktarıldı.

Gerilimin bir diğer cephesinde ise Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal ettiği öne sürülen iki petrol tankerinin durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, güvenli olmayan bir rotadan geçmeye çalışan tankerlerde patlama meydana geldiği, kıç kısımlarında yangın çıkmasının ardından İran güçlerince el konulduğu ifade edildi.

Gelişmeler, ABD ordusunun İran içindeki komuta merkezlerine, deniz kuvvetleri unsurlarına, füze ve İHA fırlatma tesislerine yönelik üst üste 10. gecede de sürdürdüğü yoğun hava harekatlarının ardından geldi.

İran tarafı, Kuveyt ve Bahreyn'i hedef alan bu son saldırıların ABD harekatlarına doğrudan bir yanıt olduğunu vurguladı.