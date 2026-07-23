İran’dan İngiltere’ye "üs" uyarısı: Meşru hedefimiz olacaktır

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İngiltere Hükümetine sert bir uyarıda bulunarak, Amerikan bombardıman uçaklarının İran’a yönelik saldırılarda İngiliz üslerini kullanmasına izin verilmemesini istedi.

Devrim Muhafızları tarafından bugün (23 Temmuz 2026) yayımlanan bildiride, "İran topraklarına yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla kullanılan herhangi bir üs, meşru hedef olacaktır." ifadesine yer verildi. Açıklamada, ABD'nin bölgedeki operasyonel kapasitesine destek verebilecek tüm askeri tesislerin Tahran’ın hedef menzilinde olduğu mesajı verildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Londra yönetiminin tutumuna tepki gösterdi. Bakanlık, İngiltere Hükümetinin, "İran'a saldırı düzenlemek üzere üslerini ve askeri imkanlarını ABD'nin tasarrufuna bırakma kararını" kınadı.

Açıklamada, "İngiltere’nin bu adımı, bölgedeki gerilimi tırmandıracak tehlikeli bir girişimdir. Londra, bu karardan kaynaklanabilecek tüm askeri ve siyasi gelişmelerden doğrudan sorumlu tutulacaktır." denildi.