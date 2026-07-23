Irak ve İran arasında 4 yeni mutabakat zaptı imzalandı

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Bağdat ve Tahran yönetimleri, stratejik ortaklıklarını güçlendirmek amacıyla ulaşım, altyapı ve idari kalkınma alanlarında dört yeni anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün (23 Temmuz 2026) Tahran’da düzenlenen imza törenine başkanlık etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, imzalanan belgelerin iki komşu ülke arasındaki ikili ilişkileri ve ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. İmzalanan mutabakat zaptları şunlar:

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı: Malların uluslararası kara yolları üzerinden taşınmasına ilişkin iş birliği anlaşması.

Demiryolu Bağlantısı: Kirmaşan-Hüsrevi-Hanekin-Bağdat hattını kapsayan demir yolu projesine ilişkin mutabakat zaptı.

Kardeş Şehir Protokolü: Bağdat ve Tahran belediyeleri arasında iş birliğini öngören "kardeş şehir" anlaşması.

İdari Yönetim ve Eğitim: Kamu yönetimi ve insan kaynaklarının eğitimi alanında iş birliği.

Açıklamada ayrıca; Irak heyetinde yer alan Dışişleri, Elektrik, Maliye ve Planlama bakanlarının da söz konusu anlaşma ve mutabakatlara imza attığı kaydedildi.

Üst düzey bir heyetle Tahran'a giden Başbakan Ali Falih Zeydi, ziyareti öncesinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Resmi bir ziyaret kapsamında bugün Tahran’a gidiyoruz. İran İslam Cumhuriyeti’nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek ortak dosyaları, ikili iş birliğini ve bölgesel güvenliği pekiştirmeyi amaçlayan istişareleri ele alacağız. Temel hedefimiz bölgede güvenlik ve istikrarın kalıcı hale getirilmesidir."