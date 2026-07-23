Bawer Berşev'den Trendyol tepkisi: Kürt diline yönelik bir sansürdür

1 saat önce

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, binlerce Kürtçe eseri okurlarla buluşturan "Pirtûka Kurdî" (Kürtçe Kitap) mağazasını kapattı. Pirtûka Kurdî’nin sahibi Bawer Berşev, bu kararı "Kürt diline yönelik bir sansür ve engelleme" olarak nitelendirdi.

Trendyol, herhangi bir hukuki veya teknik gerekçe göstermeksizin "Pirtûka Kurdî" mağazasının faaliyetlerini durdurdu. Konuya ilişkin Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Bawer Berşev, platformun bu tutumunun Kürtçe yayıncılığa karşı duyulan bir rahatsızlığın yansıması olduğunu savundu.

Uzun yıllardır söz konusu platform üzerinden Kürtçe kitapları okurlara ulaştırdıklarını belirten Berşev, kapatma sürecine dair şunları söyledi:

"Mağazamızın kapatıldığını fark edince Trendyol yetkililerine nedenini sorduk. Bize herhangi bir kural ihlali, hukuki engel veya teknik bir eksiklik bildirmediler. Sadece ‘yönetimsel bir karar’ olduğu söylendi. Bu yanıt, kararın Kürtçe kitabın varlığına karşı alındığını açıkça ortaya koyuyor."

Kararın Kürt kültürü ve yayıncılığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Berşev, "Mağazamızda Kurmanci, Zazaki ve Sorani lehçelerinde 10 binden fazla eser yer alıyordu. Özellikle büyük şehirlerin dışında yaşayan ve kitapçılara erişimi olmayan binlerce okur, Kürtçe kitaplara bu platform üzerinden ulaşıyordu. Mağazanın kapatılmasıyla okurlarımızla aramızdaki bu köprü yıkılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Berşev, "Sadece Kürtçe kitap satan bir mağazanın kapatılması ideolojik bir mesajdır. Ancak bu tür girişimler Kürtçe kitabın yolculuğunu durduramayacaktır." dedi.

Kürt okurlara yayıncılarına sahip çıkma çağrısında bulunan Bawer Berşev, Trendyol’un kararına karşı hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti. Berşev, "Trendyol kapılarını kapatmış olsa da pirtukakurdi.com adresimiz üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. Kürt kültürünü yayma kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz." sözlerini kullandı.