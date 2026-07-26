Mesrur Barzani: Kamu kaynaklarının israfını önlemekte kararlıyız

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı Ahmed Enwer'i kabul etti.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Ahmed Enwer, kurumunun son dönemde yürüttüğü çalışma ve faaliyetlere ilişkin Başbakan Barzani'ye bilgi verdi.

Görüşmede, yolsuzlukla mücadele edilmesi ve kamu kaynaklarının israfının önüne geçilmesi amacıyla Kürdistan Bölgesi’ndeki ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Başbakan, Hükümetin her türlü yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığını yineleyerek, yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi için Yolsuzlukla Mücadele Heyeti ile her türlü kolaylık ve koordinasyonu sağlamaya hazır olduklarını belirtti." ifadelerine yer verildi.