Suudi Arabistan, Kuveyt ve Türkiye bölgesel gerilimin düşürülmesini istiyor

1 saat önce

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan; Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, bölgesel gerilimin düşürülmesi ve seyrüsefer özgürlüğünün korunması konularını ele aldı.

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı'nın (SPA) bugün (1 Ağustos 2026) aktardığı habere göre Kuveyt tarafı ile yapılan görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Haberde tarafların da bölgenin güvenlik ve istikrarına hizmet edecek diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Suudi Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmede ise bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede taraflar, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek ve bölgedeki krizleri kontrol altına almak amacıyla yürütülen tüm diplomatik çabaların güçlendirilmesi ile desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Söz konusu telefon diplomasisi, ABD ile İran arasındaki gerilimin her geçen gün tırmandığı ve tarafların karşılıklı saldırılarını yeniden yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Bu süreçte Körfez ülkeleri de ABD saldırılarına misilleme olarak İran’ın hedef aldığı noktalar arasında yer alıyor.