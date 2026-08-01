Ali Zeydi: Ceyhan Limanı’na günlük en az 750 bin varil petrol ihraç edilecek

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak ile Türkiye'nin ortak boru hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması ve ihraç edilmesini öngören stratejik bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Başbakan Ali Zeydi, bugün (1 Ağustos 2026) resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Irak ve Türkiye arasında petrol ihracatının yeniden başlatılmasına ilişkin anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

Anlaşmayı Zeydi, "Petrol ihracatının sürekliliğini sağlamak, Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek adına atılan stratejik ve önemli bir başarı doğrultusunda taraflar resmi bir anlaşmaya varmıştır." ifadesiyle duyurdu.

Zeydi’nin açıklamasına göre bu yeni anlaşma kapsamında, Irak ham petrolü Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden Ceyhan Limanı’na ve oradan da dünya pazarlarına günlük en az 750 bin varil olacak şekilde sevk edilecek.

Irak ve Türkiye’nin ulusal şirketlerinin bu doğrultuda görevlerini icra etmeye başlayacaklarını belirten Ali Zeydi, iki ülke hükümetlerinin petrol, elektrik, su kaynakları ve diğer iş birliği alanlarını kapsayan çerçeve bir anlaşmayı tamamlamak üzere belirlenen kapsamlı bir hat üzerinde çalışacaklarını dile getirdi.

Ali Zeydi, bu adımların ortak çıkarlara hizmet etmeyi, bölgede kalkınma ve istikrarı artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed başkanlığındaki heyet bugün (1 Ağustos), Ankara’da Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Söz konusu görüşmede, Ceyhan Limanı üzerinden günlük en az 750 bin varil petrol ihracatını öngören bir yıllık anlaşmaya imza atıldı.