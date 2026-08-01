Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

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"Rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."