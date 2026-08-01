Erdoğan: Yasal düzenlemeyle süreç hızlanacak

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumda yeni çözüm sürecine dair güçlü bir mutabakat olduğunu belirterek, yasal düzenlemenin TBMM gündemine gelmesiyle sürecin hız kazanacağını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, bugün (1 Ağustos 2026) Haliç Kongre Merkezinde partisinin "İl Danışma Meclisi" programına katıldı.

“Bu sorunun çözülmesi için toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor.” diyen Erdoğan, “Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi inancındayız.” görüşünü paylaştı.

Cumhur İttifakı olarak “çözümden yana olduklarını çok net” gösterdiklerini savunan Erdoğan, “Yasal düzenlemenin gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle sürecin ivme kazanmasını umuyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, süreci istismar etmek isteyenler ve engellemeye çalışanlar olacağını dile getirerek, “Onlara fırsat vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.