Pentagon Sözcüsü: ABD dünya üzerindeki en güçlü orduya sahip

2 saat önce

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin dünyadaki en güçlü orduya sahip olduğunu belirterek, Orta Doğu'daki savunma füzeleri ve mühimmat stoklarının azaldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bugün (1 Ağustos 2026) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, ABD'nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın belirleyeceği zaman ve yerde görevlerini yerine getirmek için tüm ihtiyaçlarının hazır bulunduğunu söyledi.

Pentagon Sözcüsü, ABD ordusunun Orta Doğu'daki savunma füzeleri ve askeri stoklarının azaldığı yönündeki iddiaları da reddetti.

Sean Parnell konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Farklı komutanlıklar bünyesinde başarıyla sonuçlanan birçok operasyon gerçekleştirdik. ABD ordusunun, vatandaşlarımızı ve çıkarlarımızı korumak adına son derece zengin bir kapasiteye ve askeri stoklara sahip olduğunu garanti ediyoruz."