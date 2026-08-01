İranlı siyasetçi Marandi: Bu gece Körfez için son huzurlu gece olabilir

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İranlı siyasetçi Muhammed Marandi, Tahran'ın sivil altyapısına yönelik olası bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirterek, Körfez ülkeleri, İsrail, Ürdün ve Umman’ın stratejik tesislerinin hedef alınacağını öne sürdü.

Orta Doğu’da Washington-Tahran hattındaki askeri tırmanış kritik seviyeye ulaşırken, İranlı siyasetçi Muhammed Marandi Körfez ülkeleri ve İsrail’e yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Marandi, İran’ın sivil altyapısına yapılacak herhangi bir askeri müdahaleye, bölge ülkelerinin ana ve kritik altyapıları imha edilerek yanıt verileceğini iddia etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Marandi, ABD yönetiminin söylemlerine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin son açıklamaları dikkate alındığında; bu gecenin Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail için en son huzurlu gece olma ihtimali son derece yüksektir."

Saldırı çemberinin genişleyebileceğini ima eden Marandi, İran’ın altyapısının hedef alınması halinde yanıtın yalnızca Körfez ülkeleri ve İsrail ile sınırlı kalmayacağını, Ürdün ile Umman’ın da stratejik noktalarının misilleme kapsamına girebileceğini belirtti.

Gerilimin topyekun bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunan İranlı siyasetçi, söz konusu ülkelerde ikamet eden sivillere ve yabancı uyruklulara seslenerek, bölgeyi derhal terk etmeye hazır olmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Söz konusu açıklama, ABD ile İran arasındaki karşılıklı askeri misillemelerin yoğunlaştığı ve tarafların bölgesel bir savaşın önünü açabilecek adımlar attığı hassas bir süreçte geldi.