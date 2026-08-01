Ürdün: Iraklı silahlı gruplar ülkemizi hedef almayı planlıyor

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Ürdün yönetimi, Irak merkezli silahlı grupların ülke topraklarına olası bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek Bağdat yönetimini uyardı. Amman, olası bir olumsuzluk durumunda gerekli tüm misilleme adımlarının atılacağını ilan etti.

Orta Doğu'da bölgesel denklem giderek tırmanırken, Amman ile Bağdat arasında kritik bir güvenlik uyarısı gerçekleştirildi.

Ürdünlü resmi bir kaynak, Al Arabiya televizyonuna yaptığı özel açıklamada, Iraklı milis grupların Ürdün'ü hedef alma niyetinde olduğuna dair ellerindeki verileri Irak Hükümetine resmi kanallardan ilettiklerini bildirdi.

Resmi kaynağın aktardığı bilgilere göre Ürdün tarafı, Irak Hükümetinden acil, somut ve caydırıcı adımlar atarak bu grupların olası sınır ötesi eylemlerini engellemesini talep etti.

Irak merkezli yapıların Amman'a veya Ürdün topraklarına saldırması ihtimaline dikkat çeken yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'taki silahlı grupların ülkemizi hedef alması halinde kendilerine son derece sert bir yanıt vereceğiz. Ürdün'ün güvenliğini ve egemenliğini korumak adına gerekli görülen tüm askeri ve güvenlik tedbirlerini eksiksiz uygulayacağız."

Ürdün’ün bu açık ve sert uyarısı, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin doruk noktasına ulaştığı ve bu çatışma dinamiklerinin Irak sahasına doğrudan yansıdığı hassas bir dönemde geldi.

Bağdat yönetiminin, Amman'ın bu uyarısı karşısında sınır hattındaki güvenlik tedbirlerini artırıp artırmayacağı merak konusu.