Zeydi: Güçlerimiz ülke egemenliğini korumaya hazırdır

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Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih, Irak toprakları üzerinden komşu ülkelere yönelik gerçekleştirilebilecek her türlü ihlal veya tehdidin kararlılıkla engelleneceğini vurguladı.

Ali Falih Zeydi, dün (1 Ağustos 2026) bölgedeki son güvenlik gelişmelerini ele almak üzere düzenlenen acil toplantıya başkanlık etti.

Zeydi’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkomutan, Irak toprakları üzerinden komşu ülkelere yönelik gerçekleştirilebilecek her türlü ihlal veya tehdidin kararlılıkla engelleneceğinin altını çizdi.

Toplantıda Zeydi, güvenlik ihlalleriyle mücadele edilmesi ve gelecekte benzer olayların tekrarlanmaması adına etkin bir önleme mekanizması oluşturulması için "Ortak Güvenlik Komitesi" kurulması talimatını verdi.

Güvenlik birimlerine yasaların uygulanması ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde talimat veren Zeydi; Irak’ın egemenliğinin korunması ve "iyi komşuluk" ilkelerine bağlı kalınması sorumluluğunun tüm birimlerce üstlenilmesini istedi.

Ayrıca Irak Silahlı Kuvvetleri'nin, komşu ülkelerin güvenlik ve istikrarını hedef alan her türlü girişimi boşa çıkarmak için tam teyakkuz halinde olduğu belirtildi.