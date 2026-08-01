Trump’tan İran kararı: Saldırı planı iptal edildi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir "anlaşma zemini" oluştuğunu belirterek, bu ülkeye yönelik planlanan askeri saldırıları iptal ettiğini açıkladı.

Donald Trump, bugün (2 Ağustos 2026) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirdi.

Trump, İran ve bölgedeki diğer Orta Doğu ülkelerinin bir "anlaşma taslağı" üzerinde uzlaşma sağladığını belirtti. Bölge ülkelerinin ABD’den yeni bir askeri operasyon düzenlememesi yönünde talepte bulunduğunu kaydeden Trump, diplomasinin önünü açmak için saldırı planından vazgeçtiğini ifade etti.

Söz konusu mutabakatın stratejik detaylarına değinen Trump, anlaşmanın Hürmüz Boğazı’nın tamamen ve güvenli bir şekilde trafiğe açılması ve İran’ın nükleer tehdidinin tamamen sonlandırılması üzerine inşa edildiğini vurguladı.

Trump açıklamasında, "Bu talebe istinaden; dünyanın selameti ve İran’ın bekası için, hızlıca nihai bir anlaşmaya varılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, alınan bu kararda ve belirlenen stratejik çerçevede İsrail ile tam bir görüş birliği içinde olduklarını ve İsrail yönetiminin de bu süreci desteklediğini sözlerine ekledi.