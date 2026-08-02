Kurtulmuş: Türkiye’de yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silahların bırakılmasıyla yürürlüğe girecek yasayla birlikte, Türkiye’de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz." dedi.

Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kutrulmuş, Türkiye’nin terörden tamamen kurtulması için yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya gelindiğini belirterek, Meclis bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunu tamamladığını hatırlattı.

Yeni yasal düzenleme hakkında bilgi veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulacak olan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmeye Dair Yasa Teklifi', partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla imzalanacaktır. Bu yasa, Türkiye'de silahların ilanihaye susmasının yol haritasıdır. Terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silahların bırakılmasıyla yürürlüğe girecek yasayla birlikte, Türkiye’de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz."

Terörün Türkiye’ye maliyetinin çok ağır olduğunu hatırlatan TBMM Başkanı, çatışma döneminin geride kaldığını vurguladı. Kurtulmuş, "Artık bu memlekette kimse ayrılıktan, çatışmadan bahsetmeyecek. Türk, Kürt, Alevi ve Sünni tüm unsurlarımızla sadece kardeşlik türkülerini söyleyeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, aynı zamanda bölgemizde barışı da beraberinde getirecek; Suriye, Irak, İran ve Lübnan gibi komşu coğrafyalarda da farklı mezhep ve kimliklerin huzur içinde bir arada yaşamasının önü açılacaktır." ifadelerini kullandı.