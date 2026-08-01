Şengal için acil çağrı: Yeniden inşa süreci hızlandırılmalı

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Uluslararası Ezidi Soykırımı Önleme Vakfı (IYFPG), Bağdat, Erbil ve uluslararası topluma, Şengal’in yeniden imarı için iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Ezidi Vakfı, 3 Ağustos 2014’te terör örgütü DAİŞ tarafından gerçekleştirilen kapsamlı saldırıların 12. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Açıklamada; DAİŞ’ın Şengal ve Ninova Ovası’nda Ezidilere, Hristiyanlara, Şebeklere, Türkmenlere ve Kakeyilere yönelik işlediği suçların, uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu vurgulandı. Bu saldırıların dünya parlamentoları ve BM tarafından "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" olarak resmen tescil edildiği hatırlatıldı.

Vakıf, hakların korunması, adaletin sağlanması, mağdurların tazmin edilmesi ve bu tür suçların tekerrür etmemesinin hem ulusal hem de uluslararası bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Sığınmacıların Şengal’e onurlu, gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmelerinin önemine dikkat çekilen açıklamada; temel hizmetlerin sağlanması ve hayatta kalanlar için rehabilitasyon projelerinin geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve uluslararası camiaya iş birliğini sürdürme çağrısı yapıldı.

Vakıf, açıklamanın sonunda tüm kurbanlar ve hayatta kalanlarla dayanışma içinde olduğunu yineleyerek; Irak’ta insan haklarının korunması ve adaletin yerini bulması için BM, uluslararası kuruluşlar ve yerel makamlarla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.