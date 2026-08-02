Bağdat'ta kritik askeri üste patlama!

2 saat önce

Aşırı sıcaklar nedeniyle Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’nde bulunan bazı mühimmat ve askeri malzemenin infilak ettiğini bildirdi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından bugün (2 Ağustos 2026 Pazar) yapılan açıklamada, Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Taci Askeri Üssü’nde bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarında yaşanan belirgin artışın, kamp içerisindeki çeşitli mühimmat ve askeri malzemenin patlamasına yol açtığı ifade edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına almak ve söndürmek için sivil savunma ekiplerinin müdahalelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bağdat şehir merkezinin yaklaşık 27 kilometre kuzeyindeki Taci bölgesinde yer alan Taci Askeri Üssü, Irak'ın en büyük ve en kritik askeri üslerinden biri olarak biliniyor.

Eski rejim döneminde devasa bir askeri ve lojistik merkez olan üs, 2003 sonrasında koalisyon güçleri ve ABD ordusu tarafından eğitim ve mühimmat deposu olarak sıklıkla kullanıldı. Tesis, günümüzde Irak Hava Kuvvetlerine ait unsurları ve önemli askeri mevzileri bünyesinde barındırıyor.

Halen tamamen Irak ordusu ve hava kuvvetlerinin kontrolünde bulunan üs, bölgedeki kritik ve hassas güvenlik merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor.