İran: Hürmüz Boğazı kapalı kalacak

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ABD’nin bölgedeki “karşıt” politikaları ve uygulamaları sürdüğü müddetçe stratejik Hürmüz Boğazı’nın kapalı tutulmaya devam edileceği bildirildi.

Fars Haber Ajansı’nın 2 Ağustos 2026 Pazar günü üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin eylemleri durmadıkça söz konusu kritik suyolunun seyrüsefere açılmayacağı ifade edildi.

Yetkili, boğazın yeniden trafiğe açılmasına ilişkin önceden herhangi bir uzlaşıya varıldığı yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Açıklama, Körfez’de seyrüsefer güvenliği ile küresel enerji tedarikinin teminine yönelik uluslararası diplomasinin yoğunlaştığı ve askeri hareketliliğin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi.

Öte yandan Mehr Haber Ajansı, askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tahran'ın, Washington'dan İran'a yönelik sert darbeler vurmamasını talep ettiği" yönündeki söylemlerini yalanladı.

Askeri yetkililer, ülke silahlı kuvvetlerinin en üst düzeyde teyakkuzda olduğunu ve her türlü olasılık ile gelişmeye karşı hazırlıklı bulunduğunu vurguladı.

Tüm bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın sabah saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından yaşandı.

Trump, Tahran ve bölgedeki bazı ülkelerin talebi üzerine, hızlı bir anlaşmaya varılması şartıyla Washington ve Tel Aviv'in İran'a yönelik planlanan bazı askeri müdahaleleri askıya alma konusunda mutabakata vardığını ifade etmişti.