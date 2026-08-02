Rusya'daki patlamada Kürt asıllı milletvekili Mutsoev yaralandı

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Moskova’daki bir restoranda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında, bir askeri komutanın özel davetine katılan Rusya Devlet Dumasında Kürt milletvekili Zelimkhan Mutsoev'i de yer alıyor.

Olayın ardından Rus medyasında yer alan haberlere göre Rusya Hava Kuvvetleri Başkomutanı General Aleksandr Çayko, 55’inci yaş günü ve Hava Kuvvetleri Başkomutanlığı görevine atanması vesilesiyle Moskova’nın Kudrinskaya Caddesi’ndeki bir İtalyan restoranında özel bir akşam yemeği verdi. Davete 8 milletvekilinin yanı sıra çok sayıda askeri ve güvenlik yetkilisi katıldı.

Haberlerde, Rusya’nın Kürt Milletvekili Zelimkhan Mutsoev’e ait özel Maybach markalı aracın patlamanın yaşandığı mekanın önünde bulunduğu kaydedildi.

Kurdistan24’ün yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre cumartesi akşamki davetliler arasında yer alan Zelimkhan Mutsoev patlamada yaralandı, ancak şu an sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

Daha önce Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, restorandaki el yapımı bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ancak 2 Ağustos Pazar günü ağır yaralı 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5’e yükseldi. Yaralılardan 6’sının durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Dün basına yansıyan detaylara göre kurye kılığındaki bir kadının hediye süsü verilmiş bir kutuyla içeri girip paketi General Çayko’ya teslim etmek istediği, fakat giriş kapısındaki korumalardan birinin durumu fark edip engellemeye çalıştığı sırada paketin patladığı belirtildi. Olay anında kurye kadın, koruma ve bir kişi daha hayatını kaybederken, iki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, saldırıda yaklaşık 1 kilogram TNT kullanıldığının tahmin edildiğini açıkladı.

Zelimkhan Mutsoev Kimdir?

Zelimkhan Mutsoev, Rusya vatandaşı Yezidi bir Kürt olup 13 Ekim 1959 tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te dünyayı geldi. 10 yaşındayken anne ve babasını kaybetmesi üzerine erkek kardeşi ile iki kız kardeşinin bakımını üstlendi.

1979 - 1981: Sovyet ordusunda vatani görevini tamamladı.

1989: İnşaat Ekonomisi ve Organizasyonu Fakültesinden mezun oldu.

1988: Hayvancılık ve tekstil sektöründe kendi şirketini kurarak işlerini büyüttü. Ardından Moskova’ya yerleşerek Eski Sovyetler Birliği Girişimciler Birliği Dış İlişkiler Sorumluluğu görevini üstlendi.

1994 - 1995: Rusya Girişimciler Birliği Başkanlığı yaptı.

1999: Pervouralsk bölgesinden bağımsız aday olarak katıldığı genel seçimleri açık ara farkla kazanarak Rusya tarihinin ilk Kürt milletvekili oldu.

2000: Vladimir Putin’in başkanlık seçim kampanyasında Rusya Başkanı Özel Temsilcisi olarak görev aldı.

2003: İkinci kez Duma’ya (Rusya Parlamentosu) seçildi.

2005: İktidardaki Birleşik Rusya Partisi’ne (Putin’in partisi) katıldı ve halen partinin Siyasi Büro üyeliğini yürütmektedir.

2007: Üçüncü kez milletvekili seçildi.

2012: Dördüncü kez Parlamentodaki yerini korudu.

2016: Beşinci kez milletvekili seçilerek başarısını sürdürdü.

Zelimkhan Mutsoev, 16 yıldan uzun bir süre Rusya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2018 yılından bu yana Rusya Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi Üyesi ile Rusya Federal Parlamentosu - Irak Federal Parlamentosu Koordinasyon Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.