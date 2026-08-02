İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüştü

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı’da, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üç saatlik görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti'nin yaptığı açıklamada, İmralı Adası’na giden İmralı Heyetinin, Abdullah Öcalan’la bir araya geldiği belirtilirken, görüşmenin 3 saat sürdüğü bildirildi.

Heyetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluştuğu kaydedildi.

Heyetin, yarın görüşmeye ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

İmralı Heyeti, en son 20 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 5 saat süren görüşmede “çerçeve yasa”ya dair tartışmalar yürütülmüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki hafta Meclise geleceğini açıklamıştı.