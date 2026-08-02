WSJ: Körfez, İran konusunda bölünmüş durumda

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Körfez ülkelerinin, ABD’nin Tahran’a yönelik stratejisindeki belirsizlikten derin endişe duyduğu iddia edilirken, Suudi Arabistan’ın diplomasi ve gerilimin tırmandırılmamasını talep ettiği, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ise Tahran’ın ancak askeri darbelerle geri adım atmaya zorlanabileceği savunuluyor.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez’deki Arap müttefikleri ve bölgesel arabulucuların diplomasiye fırsat tanınması yönündeki taleplerinin ardından İran’a yönelik askeri bombardımanları askıya aldı.

Haberde, Katar’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden seyrüsefere açılması için yeni bir teklif sunduğu, İran’ın da müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi. Bununla birlikte, deniz seyrüsefer hatlarının kontrol yetkisi ve transit geçiş maliyetleri konusundaki derin görüş ayrılıklarının sürdüğü vurgulandı.

Gazete, Körfez ülkelerinin ABD’nin Tahran politikasındaki belirsizlik ve sürekli eksen kaymasından duyduğu endişeyi aktararak, “Savaşın mevcut haliyle uzaması, bu ülkeleri İran Silahlı Kuvvetleri ve ona bağlı milis grupların sert misillemelerine, ayrıca kritik altyapı, elektrik ve su santrallerine yönelik doğrudan saldırı riskine maruz bırakıyor.” uyarısına yer verdi.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan’ın Donald Trump’tan diplomasiden yana tavır almasını ve gerilimi düşürmesini resmi olarak talep ettiği, bu süreçte Washington’dan daha güçlü güvenlik garantileri elde etmeyi hedeflediği ifade edildi. Buna karşın BAE’nin, İran İslam Cumhuriyeti’ni geri adıma zorlayabilecek tek yolun ABD’nin sert askeri müdahalesi olduğunu düşündüğü belirtildi. Bu durum, ABD’nin Körfez’deki müttefikleri arasında İran savaşı konusundaki derin görüş ayrılığını net bir şekilde göz önüne seriyor.

Rapora göre kamuoyu araştırmaları, İran ile girilecek bir savaşın Amerikalı seçmenler nezdinde karşılık bulmadığını ve kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu gösteriyor. İranlı yetkililer de Trump’ın iç politikada yaşadığı bu sıkışıklığı bir koz ve müzakerelerde üstünlük sağlama aracı olarak görüyor.

Gazeteye konuşan İranlı bir diplomatın aktardığına göre diplomatik çabaların başarısız olması halinde İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD herhangi bir saldırı başlatmasa dahi önleyici bir harekat düzenlemeyi masada tutuyor.