Bağdat ve Kahire: Bölgesel sorunların çözümünün tek yolu diyalog

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdullati, Kudüs gündemiyle Amman’da düzenlenecek kritik zirvenin hazırlıklarını değerlendirerek, ortak sınamalar karşısında Arap devletleri arasındaki koordinasyonun hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Fuad Hüseyin ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdullati, 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel dinamikleri ve güvenlik eksenli gelişmelerini ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, Fuad Hüseyin’in, Mısır’ın Dimyat Limanı’nda konuşlu iki ticari gemiyi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadığı bildirildi.

Irak’ın Mısır ile olan dayanışmasını teyit eden Hüseyin, sivil altyapıyı ve uluslararası seyrüsefer güvenliğini hedef alan her türlü eylemin Irak tarafından kategorik olarak reddedildiğini vurguladı.

Görüşmede, önümüzdeki çarşamba günü Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılması planlanan ve Doğu Kudüs’teki son tırmanmayı masaya yatıracak üst düzey toplantının Lojistik ve diplomatik altyapısı gözden geçirildi. Taraflar, bölgesel krizler karşısında ortak bir Arap tutumunun belirlenmesinin elzem olduğu konusunda mutabık kaldı.

İki mevkidaş ayrıca, Hürmüz Boğazı merkezli tırmanan askeri gerilim başta olmak üzere bölgesel güvenlik mimarisini tehdit eden unsurları değerlendirdi. Görüşmede, kalıcı istikrarın ancak diplomasiye dönüş, barışçıl müzakere kanallarının işletilmesi ve yapıcı diyalog mekanizmaları vasıtasıyla tesis edilebileceğinin altı çizildi.