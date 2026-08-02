İran: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına ABD ihlalleri yol açtı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile Maskat arasındaki müzakerelerin son aşamaya geldiğini açıklarken, Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetiminin İran üstleniminde olacağını, bunun da Umman ile istişare ve bölge ülkeleriyle diyalog halinde yürütüleceğini vurguladı.

Abbas Arakçi, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Bakanlar Kurulu toplantısında İran İslam Cumhuriyeti ile Umman arasındaki görüşmelerin son durumuna ilişkin bir rapor sundu.

Müzakerelerdeki olumlu ilerlemeye dikkat çeken İran Dışişleri Bakanı, Tahran ile Maskat arasında Hürmüz Boğazı’na ilişkin yürütülen görüşmelerin sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Bu açıklamayla eş zamanlı olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın 5. maddesi uyarınca Hürmüz Boğazı'nın sevk ve idaresinin İran tarafından, Umman ile istişare ve bölge ülkeleriyle diyalog içerisinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Mutabakatın uygulanmaya konulduğu ilk 22 veya 23 gün boyunca boğazın kuzey koridorunda tam bir seyrüsefer güvenliği sağlandığını ve gemilerin sorunsuz geçiş yaptığını dile getiren Bekayi, deniz trafiğinin savaş öncesi döneme dönmesi için belirlenen 30 günlük sürenin dolmasından önce bir tarafın "İran'a karşı saldırı gerçekleştirdiğini" ve bunun durumu tahrif ettiğini kaydetti.

İsmail Bekayi, İran ile Umman arasında yeni koridor üzerindeki uzlaşının, Hürmüz Boğazı'nın açılması ya da kapalı kalmaya devam etmesiyle bir ilgisi bulunmadığını açıklığa kavuşturdu.

Söz konusu mutabık kalınan koridorun ne önceki kuzey hattı ne de mevcut güney hattı olacağını belirten Sözcü, her iki tarafın ortak onayıyla tamamen yeni bir rotanın belirlendiğini aktardı.

Hürmüz Boğazı’nın mevcut güney hattının kullanılmasına tepki gösteren Bekayi, bu rotanın bölgede istikrarsızlığa yol açtığını ve İran'ın ulusal çıkarlarına zarar verdiğini, bu nedenle Tahran'ın bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Açıklamasının bir diğer bölümünde ABD'ye uyarıda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Eğer Amerikalılar yeni bir maceraperestlik arayışına girerse, tarafımızdan şüphesiz sert ve müstahak oldukları yanıtı alacaklardır." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların diplomatik boyutuna değinen Bekayi, son 24 saat içinde İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna yetkililerinden çok sayıda telefon görüşmesi aldıklarını açıkladı.

Bekayi’nin aktardığına göre söz konusu ülkelerin yetkilileri, görüşmelerde ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı herhangi bir savaş veya çatışmanın tarafı olmayacağını vurguladı.