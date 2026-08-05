ABD, Fly Baghdad ve bazı İranlı kuruluşlara yönelik yaptırımları kaldırdı

42 dakika önce

ABD Hazine Bakanlığı, Irak merkezli hava yolu şirketi "Fly Baghdad" ve filosuna yönelik uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından bugün (5 Ağustos 2026) yayımlanan rapora göre Washington, İran bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik uygulanan bir dizi yaptırımı sona erdirdi. Karar kapsamında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) lojistik ve finansal destek sağladığı gerekçesiyle daha önce yaptırım listesine alınan üç İranlı kuruluşun üzerindeki kısıtlamalar da kaldırıldı.

OFAC raporunda, "Iraq Express" adıyla da tanınan "Fly Baghdad Airlines Company"nin yaptırım listesinden tamamen çıkarıldığı belirtildi. 2014 yılında kurulan şirket; Suriye’ye askeri mühimmat, silah ve finansal kaynak taşıyarak Kudüs Gücü’ne yardım ettiği gerekçesiyle kara listeye alınmıştı. ABD’nin yeni kararı, şirketin Suriye operasyonlarında kullanılan tüm ticari uçaklarını da kapsıyor.

Yaptırımların kaldırılmasının yanı sıra, hava yolu şirketinin yöneticisi olan 1986 Bağdat doğumlu Beşir Abdülkazım Elvan Şabani’nin dosyasında da hukuki bir değişikliğe gidildi. Şabani, daha önce "Fly Baghdad" ile olan bağları nedeniyle listede yer alırken; ABD, Şabani'nin durumunu "doğrudan Kudüs Gücü ile bağlantılı" olarak güncelledi. Bu değişiklik kapsamında Şabani'nin ismi Genel Yaptırım Listesi'nden (SDGT) silinmedi, ancak yaptırım gerekçesi yeniden tanımlandı.