Başkan Barzani’den El-Mada gazetesine tebrik mesajı

23 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, yayın hayatındaki 24. yılını geride bırakan El-Mada gazetesi ile El-Mada Medya, Kültür ve Sanat Kurumu için bir kutlama mesajı yayımladı.

Barzani Ofisi tarafından bugün (5 Ağustos 2026) paylaşılan açıklamaya göre Başkan Barzani; gazetenin sergilediği profesyonel ve yurtsever duruşu takdir ederek, El-Mada Medya Kurumu Başkanı Fahri Kerim’i ve gazetenin yayın kurulunu en içten dilekleriyle tebrik etti.

Mesud Barzani mesajında, El-Mada’nın Irak’taki medya ve kültür sektörüne sağladığı katkılara vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"El-Mada, özgür gazetecilik değerlerinin tesisi, ulusal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi ve Irak'taki medya ile kültür dünyasının zenginleşmesinde önemli bir rol üstlenmiştir."

Başkan Barzani, yirmi yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdüren ve etkisini koruyan bir medya kuruluşunun bu başarısını "gurur verici" olarak nitelendirdi. Mesud Barzani mesajının sonunda, El-Mada ve tüm çalışanlarına başarılarının devamını diledi.