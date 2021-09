اربیل (کوردستان۲۴)- وین مرنتو سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش اعلام کرد ما بە همکاری با نیروهای نظامی و امنیتی اقلیم کوردستان در نبرد با تروریسم متعهد هستیم.

وین مارنتو روز دوشنبه ۱۵ شهریور۱۴۰۰، در حمایت از عملیات نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان در توییتی نوشت: " در تلاش‌های مداوم دولت اقلیم کوردستان برای مبارزه با تروریسم، واحد ضد تروریسم وابسته بە شورای امنیت اقلیم کوردستان یک گروه تروریستی ٧ نفره که قصد انجام اقدامات تروریستی در اربیل را داشتند منهدم کردند. شرکای ما در اقلیم کوردستان نقش مهم و موفقی را در مبارزه با داعش ایفا می‌کنند و ما متعهد به همکاری با آنها هستیم."

In the ongoing efforts of the KRI to combat terrorism, the Counter-Terrorism DIR dismantled a 7-member terrorist cell who were planning terror acts in Erbil. Our KRI partners play a vital role in the success of the #DefeatDaesh fight & we are committed to our partnership w/them.