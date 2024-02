اربیل (کوردستان ۲۴)– نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم درباره‌ی توسعه‌ی روابط اقلیم کوردستان و امارات گفت‌وگو کردند.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس دولت امارات در دبی دیدار کرد.

در این دیدار شیخ حمدان بن محمد بن راشد، ولیعهد دبی، مکتوم بن محمد بن راشد معاون اول حاکم دبی و تعدادی دیگر از مقامات ارشد امارات حضور داشتند و توسعه‌ی روابط اقلیم کوردستان و امارات مورد گفتگو قرار گرفت.

مسرور بارزانی در این دیدار از حمایت مستمر امارات متحده‌ی عربی از دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

شیخ محمد بن راشد نیز با ابراز خرسندی از حضور هیئت دولت اقلیم کوردستان در اجلاس جهانی دولت‌ها در دبی، آمادگی کشورش را برای ارتقای روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف اعلام کرد.

I thanked HH Sheikh @HHShkMohd for the UAE’s continued support for the Kurdistan Region -mb. pic.twitter.com/7d2ltwXUGy

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 14, 2024