نوری مالکی، نخستوزیر عراق را به استفادهی انتخاباتی از منابع دولتی متهم کرد
رئیس ائتلاف دولت قانون هشدار داد که "سوءاستفادهی محمد شیاع سودانی از امکانات دولتی، رقابت عادلانهی انتخاباتی را از بین میبرد" و همچنین از دیدار وی با الجولانی انتقاد کرد
نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، محمد شیا سودانی، نخستوزیر عراق را به استفاده از منابع مالی دولت برای اهداف انتخاباتی متهم کرد و هشدار داد که این اقدام اساس رقابت عادلانهی انتخاباتی را خدشهدار میکند.
نوری مالکی در مصاحبهای با شبکهی الرابِعَه گفت: «چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) از همان ابتدا یک شرط اساسی تعیین کرد که نخستوزیر نباید در زمان تصدی پست خود در رقابتهای انتخاباتی شرکت کند. این شرط برای جلوگیری از استفادهی منابع دولتی در تبلیغات سیاسی وضع شد.»
مالکی گفت که این شرط مورد تأیید مرجعیت دینی نیز هست، که پیشتر استفاده از ثروت دولتی یا خرید رأی را رد کرده بود.
رئیس ائتلاف دولت قانون افزود: «دولتهای پی در پی از جمله دولت سودانی، به این شرط پایبند نبودهاند، و این وضعیت نامتوازنی ایجاد میکند و رقابت انتخاباتی را به سمت ناعادلانه شدن پیش میبرد.»
مالکی توضیح داد که تنها یک مورد استثنا وجود داشت و آن در دورهی مصطفی کاظمی، نخستوزیر پیشین عراق بود که او خود را در لیست حزبی نامزد نکرد. وی هشدار داد که «ادامهی این روش، یکپارچگی فرآیند دموکراسی در عراق را به خطر میاندازد.»
مالکی در بخش دیگری از اظهارات خود فاش کرد که «۱۰ نامزد برای پست نخستوزیری رقابت میکنند و چارچوب هماهنگی فرد مناسب را تعیین خواهد کرد و ما دخالت طرفهای خارجی در انتخاب نخستوزیر را رد میکنیم.»
او خاطرنشان کرد که فراکسیون نخستوزیر بخشی از چارچوب هماهنگی است و این فراکسیون با لیستهای جداگانه وارد انتخابات میشود و سپس در قالب یک فراکسیون واحد با هم متحد خواهند شد.
مالکی تأکید کرد: «اگر سودانی رضایت چارچوب هماهنگی را کسب نکند، مجدداً برای این پست انتخاب نخواهد شد، زیرا همانطور که گفتم، شرط چارچوب هماهنگی این بود که نخستوزیر منتخب، فراکسیونی نداشته باشد و در انتخابات شرکت نکند.»
مالکی همچنین اظهار داشت: «اگر کسانی که انتخابات را بایکوت کرده بودند، شرکت میکردند، به نفع عراق بود.» وی در مورد هیئت بازخواست و عدالت نیز توضیح داد که «این یک دادگاه نیست، بلکه نهادی است که پروندههای اعضای سابق حزب بعث را بررسی میکند.»
مالکی در خصوص سوریه، ادعا کرد که «شبهنظامیان سوریه قصد تصرف عراق را با اطلاع الجولانی دارند.» او همچنین گفت که «تفکرات حزب بعث پیشین عمیقاً در فرآیند سیاسی ریشه دوانده است و اکنون ۲۷ هزار عضو جدید حزب بعث وجود دارند که در سراسر مرکز و جنوب عراق پراکنده شدهاند.»
مالکی با بیان اینکه ساختار اهل سنت، فرقهگرایی را رد میکند، افزود که پیامدهای سقوط رژیم بشار الاسد، انگیزهای برای وقوع چنین اتفاقی در عراق ایجاد نمیکند. علاوه بر این، ارتش سوریه باید از مزدوران خارجی پاکسازی شود.
نوری مالکی همچنین فاش کرد که محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، با جولانی احمد شرع دیدار کرده است و خود او نسبت به حضور وی در نشست بغداد اعتراض کرده بود.