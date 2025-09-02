مسرور بارزانی و یک هیئت ترک روند صلح در ترکیه را بررسی کردند

2025-09-02 17:12

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان و مسئول امور عراق و ایران در وزارت خارجه ترکیه، توسعه روابط دوجانبه بر مبنای منافع مشترک و اوضاع عمومی عراق و منطقه را بررسی کردند.

امروز سه‌شنبه ۲ سپتامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از یک هیئت ترکیه‌ای به ریاست علی‌رضا گونای، مسئول امور عراق و ایران در وزارت خارجه ترکیه استقبال کرد.

در این دیدار که ارمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، توسعه روابط دوجانبه بر مبنای منافع مشترک و اوضاع عمومی عراق و منطقه بررسی شد.

همچنین ضرورت حل مسائل بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال و تضمین حقوق قانونی و سهم اقلیم از بودجه عراق و آخرین تحولات و پیشامدهای سوریه و حفظ و تضمین حقوق مردم کورد و جوامع دیگر کشور و روند صلح در ترکیه، بررسی شدند.

