اردوغان: هر کسی که سعی در خرابکاری داشته باشد هزینه آن را خواهد پرداخت

اربیل (کوردستان٢٤)- رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هشداری قاطع علیه هرگونه تلاش برای مختل کردن روند رو به رشد صلح و همبستگی در سوریه، کشور همسایه داد و صراحتا اعلام کرد «هر کسی که سعی در خرابکاری در این روند داشته باشد، هزینه آن را خواهد پرداخت.» اردوغان در پرواز بازگشت از اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) در چین، در گفت‌وگو با خبرنگاران، این پیام قاطع را با تاکید قوی بر خویشاوندی اظهار داشت، او گفت:«کوردها هر کجا که زندگی کنند، برادران ما هستند.»

اظهارات او که توسط رسانه دولتی ترکیه، TRT Haber، گزارش شد، طیف گسترده‌ای از موضوعات مهم، از ابتکار داخلی «ترکیه عاری از تروریسم» و دیپلماسی منطقه‌ای در قفقاز گرفته تا انتقاد شدید از مخالفان ترکیه و چشم‌انداز مثبت به اقتصاد ملی را پوشش می‌دهد.

اظهارات رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به سوالی در مورد احتمال خرابکاری اسرائیل در روند جاری «همبستگی و برادری ملی» در ترکیه و سوریه، به ویژه از طریق یگان‌های مدافع خلق، مطرح شد. اردوغان پاسخ‌اش را با تاکید بر تعهد تزلزل‌ناپذیر ترکیه به حفظ حاکمیت و ثبات همسایه جنوبی خود بیان کرد.

او اظهار داشت:«ما خواهان برقراری رفاه و صلح پایدار در کشور همسایه خود سوریه هستیم و به وحدت و یکپارچگی آن اهمیت می‌دهیم.» او تاکید کرد که هرگونه بی‌ثباتی در سوریه مستقیما بر ترکیه تاثیر می‌گذارد و بنابراین «نه ما و نه دولت دمشق با کسانی که می‌خواهند در خاک سوریه آشوب ایجاد کنند، موافقت نخواهیم کرد.»

او ابراز اطمینان کرد که دولتش در این هدف با دولت احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، همسو است. اردوغان با اذعان به حضور بسیاری از بازیگرانی که مایل به ایجاد هرج و مرج در کشوری هستند که در یک جنگ طولانی ویران شده است، مصمم بود.

او متعهد شد:«ما سوریه را تنها نخواهیم گذاشت. ما همیشه در کنار آنها خواهیم بود. سلاطین جنگ که بر روی هرج و مرج سرمایه‌گذاری می‌کنند، این بار بازنده خواهند بود. مردم سوریه، با تمام جوامع - عرب، کورد، ترکمان، نصیری، سنی، مسیحی - پیروز خواهند شد.»

او صریح‌ترین پیام خود را در مورد مردم کورد بیان کرد:«من همچنین می‌خواهم این را خیلی واضح بیان کنم: هر کسی که سعی در خرابکاری در این روند داشته باشد، هزینه آن را خواهد پرداخت. کوردها در هر کجا که زندگی کنند، برادران ما هستند. هیچ کس نمی‌تواند ما را از یکدیگر جدا کند. هیچ کس نمی‌تواند برای برادری ابدی ما کمین بگذارد.»

اردوغان بر موضع قدرت و عزم راسخ تاکید کرد و افزود:«ما مصمم هستیم، همانطور که گوشت از استخوان جدا نمی‌شود، برادری ما نیز جدایی نمی‌پذیرد.» او اظهار داشت که با «احتیاط، دوراندیشی و عقل سلیم، هر مشکلی قابل حل است.»

عصر جدید؛ روند «ترکیه عاری از ترور»

رئیس جمهور ترکیه، به موازات دیدگاه خود برای سوریه، پس از تصمیم حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) برای انحلال خود و زمین گذاشتن سلاح، گفت که «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که در پارلمان ترکیه تاسیس شده است، به طور فعال و با مشارکت گسترده برای هدایت این گذار تاریخی تلاش می‌کند.

اردوغان پس از تماس تلفنی با نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان، گفت که «در نهایت، ترکیه یک مشکل ۴۰ ساله را از بین خواهد برد و به عنوان یک کل به سوی آینده گام برمی‌دارد.»

او از مردم و رسانه‌ها خواست تا با «جدیت یک کشور» با این موضوع رفتار کنند و به جای «شایعات و بدگویی»، بر بیانیه‌های رسمی تمرکز کنند. اردوغان با تشریح مسیر پیش رو، صراحتا گفت:«ما نقشه راه و مقصد خود را به روشنی تعیین کرده‌ایم.»

او پایان درگیری طولانی مدت را به سود صلحی که به نفع کل کشور و منطقه خواهد بود، مرتبط دانست.

همچنین توضیح داد:«منابع اختصاص یافته به مبارزه با تروریسم اکنون صرف توسعه، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد. برنده ترکیه بدون تروریسم، تمام ترکیه خواهد بود و برنده منطقه‌ای بدون تروریسم، تمام مردم برادر در منطقه ما خواهند بود.»

پیشرفت‌های دیپلماتیک در قفقاز جنوبی

لحن خوش‌بینانه رئیس جمهور ترکیه در مورد قفقاز جنوبی نیز افزایش یافت، جایی که او فرصتی تاریخی برای صلح بین آذربایجان و ارمنستان می‌بیند.

او با اشاره به دیدار اخیر با الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، گفت:«من معتقدم که قفقاز جنوبی به خواست خدا، به صلحی که آرزویش را داشته است، دست خواهد یافت.» او به زمان توافق برای کریدور زنگزور که در 8 اوت در کاخ سفید امضا شد، به عنوان لحظه‌ای محوری اشاره کرد که «روند عادی‌سازی روابط ارمنستان و آذربایجان را تسریع کرده است.»

اردوغان با یادآوری جلسات جامع خود با رئیس جمهور علی اف و نخست وزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان، در طول اجلاس سازمان همکاری شانگهای، از همگرایی چشمگیر دیدگاه‌هایشان خبر داد.

او خاطرنشان کرد:«من دیدم که هم علی‌اف و هم پاشینیان در یک مسیر هستند و به یک جهت نگاه می‌کنند.» او به طور خاص به موضوع بحث‌برانگیز کریدور زنگزور پرداخت و اظهار داشت که «هیچ مشکل یا اختلافی در این مورد وجود ندارد» و رئیس‌جمهور علی‌اف «در این مورد بسیار مطمئن‌تر است.»

رئیس‌جمهور ترکیه آینده‌ای را تصور کرد که در آن صلح پتانسیل اقتصادی منطقه را آزاد می‌کند، مسیرهای زمینی و ریلی را دوباره فعال می‌کند، دروازه‌های مرزی را باز می‌کند و تجارت را تقویت می‌کند. او با اطمینان نگرانی‌های مطرح شده توسط روسیه و ایران را رد کرد و پیش‌بینی کرد که آنها «در دوره آینده نیز خواهند فهمید که نگرانی‌هایشان بی‌اساس است.»

انتقاد تند از مخالفان و پیش‌بینی اقتصادی امیدوارکننده

در جبهه داخلی نیز اردوغان هنگام بحث در مورد مخالفان سیاسی، سخنان خود را با صراحت بیان کرد. او به انتقاد اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق، که ادعا کرده بود آزمایش‌های موشکی اخیر در سینوپ بر شمار ماهی‌ها تاثیر می‌گذارد، پاسخ داد.

اردوغان این اظهار نظر را بی‌اساس خواند و در پاسخ گفت که سطح پیشرفت ماهیگیری در سینوپ در سال‌های اخیر پنج برابر شده است و ماهی سالمون ترکیه به ژاپن صادر می‌شود. او با کنایه گفت:«گمان می‌کنم آقای اوزل هیچ ایده‌ای در مورد موشک‌ها، توسعه ماهیگیری در سینوپ یا گردشگری ندارد.»

ارزیابی او از مخالفان ناامیدکننده بود:«همانطور که همیشه می‌گویم، مشکل مزمن مخالفان ترکیه حل نشده است. ما در شرایطی هستیم که حتی نمی‌توانیم از امید به راه‌حل صحبت کنیم.» او توانایی حزب جمهوری‌خواه خلق برای حکمرانی را زیر سوال برد و به «وضعیت رقت‌انگیز» شهرداری‌های تحت کنترل آن اشاره کرد.

اردوغان تصویری بسیار مثبت از اقتصاد ترکیه ترسیم کرد. او اعلام کرد:«تحولات در اقتصاد مثبت است. به خصوص در 2-3 ماه گذشته، ما دوباره وارد یک چرخه قوی و مثبت شده‌ایم.» او به نرخ رشد قوی ۴.۸ درصدی در سه‌ماهه دوم، بیکاری تک رقمی و ذخایر ارزی بی‌سابقه‌ای که اکنون از ۱۷۸ میلیارد دلار فراتر رفته است، اشاره کرد.

وی ضمن اذعان به چالش‌های تورم، اظهار داشت:«ما معتقدیم که سال را با رقم تورمی مطابق با اهدافمان به پایان خواهیم رساند.» او به مردم اطمینان داد که «مبارزه صادقانه دولتش علیه هزینه‌های بالای زندگی واقعا نتیجه می‌دهد.»

او با پیش‌بینی موفقیت‌های بیشتر، خاطرنشان کرد که «به احتمال زیاد امسال، طبق تعریف بانک جهانی از درآمد سرانه ملی، وارد گروه کشورهای با درآمد بالا خواهیم شد.»

اردوغان در طول حضورش در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، در زمینه طیف وسیعی از مسائل مهم جهانی نیز به دیپلماسی گسترده‌ای پرداخت.

او جلسات دوجانبه با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دیگر رهبران منطقه‌ای برگزار کرد. او با پوتین، در مورد مسیرهای رسیدن به «صلح عادلانه» در اوکراین و نتایج اجلاس اخیر آلاسکا بین پوتین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت‌وگو کرد.

او همچنین تصمیم وزارت امور خارجه ایالات متحده برای لغو ویزای محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین و دیگر مقامات را به شدت محکوم کرد و این اقدام را مغایر با هدف سازمان ملل دانست و قول داد که «صدای فلسطینیان مظلوم» در مجمع عمومی آینده طنین‌انداز خواهد شد.

او بار دیگر بر سیاست خارجی چندبعدی ترکیه تاکید کرد و اظهار داشت:«ما صرفا از محور شرق و غرب به جهان نگاه نمی‌کنیم. ما کشوری نیستیم که افق دیدمان در یخبندان جنگ سرد منجمد شده باشد.»

