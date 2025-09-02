دولت باغچلی هرگونه تلاش برای ایجاد فدرالیسم یا تجزیه سوریه را تهدید جدی برای ترکیه دانست

2025-09-02 23:57

اربیل (کوردستان٢٤)- رهبر حزب حرکت ملی ترکیه هرگونه تلاش برای ایجاد فدرالیسم یا تجزیه سوریه را تهدید جدی برای کشورش دانست.

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، امروز سه‌شنبه ۲ سپتامبر، اعلام کرد: توطئه افرادی که می‌خواستند رابطه ناگسستنی ترک و کورد را بر هم بزنند و بین آنها فتنه ایجاد کنند خنثی شد و تلاش‌ها برای ایجاد فتنه و تفرقه‌افکنی بین کورد و ترک با شکست مواجه شد. او تاکید کرد که هیچ گونه تغییری در مرزهای منطقه را نمی‌پذیرند.

وی افزود: ترکیه عاری از تروریسم، هدف اصلی مردم و دولت ترکیه است و تحقق آن وظیفه کمیسیون دموکراسی، برادری و وحدت ملی در پارلمان ترکیه است.

باغچلی گفت: هرگونه تلاش در سوریه برای ایجاد فدرالیسم یا تجزیه کشور، تهدید جدی به شمار می‌آید و رویارویی ترکیه با آن مشروع و مقدس است.

رهبر حزب حرکت ملی، ضروری دانست که نیروهای سوریه دموکراتیک به توافق ۱۰ مارس با دولت انتقالی دمشق پایبند باشد، زیرا در غیر این صورت حمله مشترک دمشق و آنکارا به آنها، حتمی خواهد بود.

ب.ن