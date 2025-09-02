اخبار

دولت باغچلی هرگونه تلاش برای ایجاد فدرالیسم یا تجزیه سوریه را تهدید جدی برای ترکیه دانست

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه
خاورمیانه نفوذ ترکیه در سوریه

اربیل (کوردستان٢٤)- رهبر حزب حرکت ملی ترکیه هرگونه تلاش برای ایجاد فدرالیسم یا تجزیه سوریه را تهدید جدی برای کشورش دانست.

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، امروز سه‌شنبه ۲ سپتامبر، اعلام کرد: توطئه افرادی که می‌خواستند رابطه ناگسستنی ترک و کورد را بر هم بزنند و بین آنها فتنه ایجاد کنند خنثی شد و تلاش‌ها برای ایجاد فتنه و تفرقه‌افکنی بین کورد و ترک با شکست مواجه شد. او تاکید کرد که هیچ گونه تغییری در مرزهای منطقه را نمی‌پذیرند.

وی افزود: ترکیه عاری از تروریسم، هدف اصلی مردم و دولت ترکیه است و تحقق آن وظیفه کمیسیون دموکراسی، برادری و وحدت ملی در پارلمان ترکیه است.

باغچلی گفت: هرگونه تلاش در سوریه برای ایجاد فدرالیسم یا تجزیه کشور، تهدید جدی به شمار می‌آید و رویارویی ترکیه با آن مشروع و مقدس است.

رهبر حزب حرکت ملی، ضروری دانست که نیروهای سوریه دموکراتیک به توافق ۱۰ مارس با دولت انتقالی دمشق پایبند باشد، زیرا در غیر این صورت حمله مشترک دمشق و آنکارا به آنها، حتمی خواهد بود.

