قاسم الاعرجی: دلیل به تعویق انداختن تصویب لایحه قانون حشدالشعبی را نپرسید
اربیل (کوردستان٢٤)- مشاور امنیت ملی عراق، میگوید که با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی، خواستار به تعویق انداختن تصویب لایحه قانون حشدالشعبی به بعد از انتخابات مجلس عراق شدهاند. او تاکید کرد که اجازه نخواهند داد طرح انحلال حشدالشعبی ارایه شود.
قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در یک مصاحبه تلویزیونی، گفت: درخواست کردهایم که تصویب لایحه قانون حشدالشعبی در مجلس نمایندگان به بعد از برگزاری انتخابات مجلس موکول شود، اما دلیل این کار را نپرسید.
الاعرجی، گفت: این لایحه هم در سطح داخل و هم در سطح خارج از کشور به توضیحات بیشتر نیاز دارد. به همین دلیل پس از ارزیابی شرایط داخلی و فشارها تصمیم گرفته شد به رای گذاشتن آن به بعد از انتخابات مجلس موکول شود.
مشاور امنیت ملی عراق، تاکید کرد: حشدالشعبی یک بخش اصلی و ریشهای از نظام امنیت و دفاع عراق است، بنابراین به هیچ دوست و دشمنی اجازه انحلال آن داده نمیشود، زیرا تحت فرمان فرماندهی کل قوای مسلح است.
پیش از این آمریکا تهدید کرده است که اگر لایحه قانون حشدالشعبی در مجلس عراق به تصویب برسد، شبهنظامیان این کشور را مورد هدف حملات نظامی قرار خواهد داد و نهادهای رسمی عراق را به شدت مجازات خواهد کرد.
اگرچه مجلس نشستهای شور اول و دوم برای لایحه قانون حشدالشعبی برگزار کرد و قرار بود لایحه در نشستی به رای گذاشته شود، اما فشارهای بینالمللی مانع از تصویب آن شدهاند. به غیر از «جبهه مقاومت» بیشتر فراکسیونهای شیعه حاضر به شرکت در نشست به رایگذاشتن این لایحه نیستند.
ب.ن