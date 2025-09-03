نیروهای اسرائیلی هفت نفر را در سوریه دستگیر کردند

2025-09-03 15:48

اربیل (کوردستان٢٤)- رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی امروز چهارشنبه ۳ سپتامبر، در جریان حمله به سوریه هفت نفر را ربودند و ارتش اسرائیل اعلام کرد افرادی را که «مظنون به فعالیت‌های تروریستی» بودند، «دستگیر» کرده است.

از زمان سقوط بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه در ماه دسامبر، اسرائیل صدها حمله هوایی به سوریه انجام داده و بخش زیادی از منطقه غیرنظامی تحت نظارت سازمان ملل را در سمت سابق تحت کنترل سوریه از خط آتش‌بس بین دو کشور که از سال ۱۹۴۸ از نظر فنی در جنگ بودند، اشغال کرده است.

همچنین مذاکراتی را با مقامات موقت در دمشق آغاز کرده است.

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی «سحرگاه وارد شهر جباثا الخشاب» در استان جنوبی قنیطره شدند، به خانه‌ها حمله کردند و «هفت نفر را بازداشت کردند.»

این نیرو - حدود ۳۰ سرباز در پنج وسیله نقلیه - ساعت ۳ بامداد از یک پایگاه نزدیک عبور کردند و دو ساعت بعد پس از حملات عقب‌نشینی کردند.

سانا همچنین از گلوله‌باران قنیطره توسط اسرائیل خبر داد.

ارتش اسرائیل در پاسخ به درخواست اظهار نظر دفتر خبرگزاری فرانسه در اورشلیم، اعلام کرد که نیروهایش «چندین فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی علیه نیروها در منطقه جوباتا در جنوب سوریه را دستگیر کرده‌اند.»

ارتش افزود که بازداشت‌شدگان برای بازجویی بیشتر به اسرائیل منتقل شده‌اند.

اسرائیل از زمان سرنگونی اسد در ماه دسامبر، عملیات‌های فرامرزی مکرری، از جمله حملات هوایی و زمینی در خاک سوریه، انجام داده است.

ماه گذشته، سانا از حمله هوایی اسرائیل به مکانی در نزدیکی دمشق پس از چندین حمله هوایی خبر داد.

اسرائیل این عملیات را تایید نکرد، اما اسرائیل کاتز، وزیر دفاع، گفت که نیروهایش «در تمام مناطق جنگی» برای حفظ امنیت عمل می‌کنند.

ای‌اف‌پی/ب.ن