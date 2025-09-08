مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد کمیته‌ی تحقیق، گزارش خود را ارائه کرده و عاملان حملات پهپادی به میادین نفتی اقلیم کوردستان شناسایی شده‌اند

2 ساعت پیش

قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، به رسانه‌های عراقی گفت کمیته‌ای که از سوی نخست‌وزیرِ عراق برای تحقیق درباره‌ی حملات پهپادی به میادین نفتی اقلیم کوردستان تشکیل شده بود، گزارش خود را ارائه کرده است. وی تأکید کرد که عاملان این حملات شناسایی شده‌اند و ابراز امیدواری کرد که این حملات دیگر تکرار نشوند.

اعرجی با بیان اینکه کمیته‌ی تحقیق از مکان‌های مورد حمله بازدید کرده است، افزود که گزارش نهایی با امضای تمام اعضای کمیته تقدیم شده است. با این حال، وی از افشای نام گروه‌های مهاجم و همچنین محل انجام حملات (از داخل یا خارج از خاک عراق) خودداری کرد و تنها گفت که تمام اطلاعات به تفصیل در گزارش ذکر شده است.

عصر روز دوشنبه، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۳ تیر ۱۴۰۴)، میدان نفتی «خورمه‌له» در استان اربیل هدف دو پهپاد انتحاری قرار گرفت که طبق اعلام وزارت منابع طبیعی، این حمله خسارت جانی در پی نداشت.

یک روز بعد، صبح سه‌شنبه، ۱۵ ژوئیه (۲۴ تیر)، میدان نفتی «سرسنگ» در شهرستان آمیدی در استان دهوک هدف حمله‌ی پهپادی قرار گرفت که در پی آن، شرکت آمریکایی HKN فعالیت خود را متوقف کرد.

بامداد روز چهارشنبه، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۵ تیر ۱۴۰۴)، سه حمله‌ی دیگر به میادین نفتی در زاخو و دهوک انجام شد. بر اساس گزارش اداره‌ی مبارزه با تروریسم کوردستان، میدان نفتی DNO در «پیشخابور» و «تاوکی» و همچنین میدان نفتی «هانت اویل» آمریکا در «باعذری» هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. این حملات هرچند تلفات جانی نداشتند، اما خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌ها وارد کردند.