2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سازمان لرزه‌نگاری عراق، اعلام کرد که در روزهای ۱ تا ۴ نوامبر، ۱۱۴ زلزله در مناطق مختلف عراق اتفاق افتاده است که به دلیل شدت پایین آنها، خطری ایجاد نشده است.

سازمان لرزه‌نگاری عراق، امروز چهارشنبه ۵ نوامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که در مدت سه روز ابتدای ماه میلادی جاری، وقوع ۱۱۴ زلزله در مناطق مختلف عراق ثبت شده است.

بر پایه بیانیه شدت زلزله‌ها پایین بوده و بین ۱ تا ۴.۶ ریشتر بوده‌ است.

بیانیه تاکید کرد که شدیدترین زلزله در شهر خانقین و پس از آن به ترتیب در مندلی و بدره اتفاق افتاده است.

سازمان لرزه‌نگاری گفت که شرایط لایه‌های زمین به حالت عادی بازگشته و احتمال وقوع زلزله بزرگ و مخرب وجود ندارد.

ب.ن