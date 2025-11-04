3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه ۵ نوامبر، اعلام کرد که سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، زوج فرانسوی که روز سه‌شنبه پس از بیش از سه سال بازداشت از زندان ایران آزاد شدند، از «آزادی مشروط» برخوردار شده‌اند و همچنان با قرار وثیقه در بازداشت هستند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه‌ای که عنوان آن «آزادی مشروط» این زوج را نشان می‌داد، گفت:«این دو تبعه فرانسوی که مدت‌ها به دلیل نقض امنیت ملی زندانی بودند، با قرار وثیقه توسط قاضی مسئول پرونده آزاد شده‌اند و تا مرحله بعدی رسیدگی قضایی تحت نظر خواهند بود.»

پیش از این قوه قضائیه ایران، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو تبعه فرانسوی به اتهامات متعدد از جمله جاسوسی برای اسرائیل، به تحمل حبس طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

دو منبع نزدیک به پرونده به خبرگزاری فرانسه گفتند که سیسیل کوهلر، ۴۰ ساله، و ژاک پاریس، ۷۲ ساله، محکوم شده‌اند.

قوه قضائیه ایران گفت که یکی از متهمان «به شش سال زندان به جرم جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، پنج سال به جرم ارتباط با ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و ۲۰ سال تبعید به جرم همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی» محکوم شده است.

قوه قضائیه افزود متهم دیگر «به ۱۰ سال زندان به جرم جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، پنج سال به جرم همکاری در ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و ۱۷ سال به جرم کمک به همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی محکوم شد.»

قوه قضائیه اعلام کرد که این احکام می‌تواند ظرف ۲۰ روز مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد.

این بیانیه بیش از یک ماه پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت که توافق برای تبادل زندانیان فرانسوی در ایران با یک زن ایرانی که در فرانسه زندانی است، تقریبا کامل شده است.

ب.ن