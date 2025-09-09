ترامپ به دلیل حملات به قطر نتانیاهو را سرزنش کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر به دلیل حملات اسرائیل علیه حماس در قطر، به طرز نادری به بنیامین نتانیاهو حمله کرد. او تاکید کرد که هیچ نقشی در حملات نداشته است.
ترامپ گفت که از حمله اسرائیل به این کشور حوزه خلیج، که واسطه مهمی در مذاکرات بین اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ غزه و تضمین آزادی گروگانهای اسیر در دست شبهنظامیان فلسطینی است، از قبل مطلع نشده بود.
ترامپ در یک گردش نادر در رستورانی در واشنگتن به خبرنگاران گفت:"من از کل وضعیت هیجانزده نیستم. ما میخواهیم گروگانها بازگردند، اما از نحوه پیش رفتن امروز هیجانزده نیستیم."
حمله اسرائیل به دوحه به سختی میتوانست حساستر از این باشد، زیرا قطر، علاوه بر نقشش در مذاکرات غزه، میزبان یک پایگاه هوایی عظیم ایالات متحده است و امسال در جریان تحولات خاورمیانه میزبان ترامپ بود.
این امیرنشین غنی از سوختهای فسیلی، اخیرا یک جت لوکس بوئینگ ۷۴۷-۸ را نیز به ایالات متحده داده است تا ترامپ از آن به عنوان هواپیمای ریاست جمهوری خود استفاده کند، اقدامی که سوالات اخلاقی بزرگی را برانگیخت.
ترامپ در پستی در شبکههای اجتماعی، درباره حمله، گفت:«این تصمیمی بود که نخست وزیر نتانیاهو گرفت، نه من.»
او گفت:«من قطر را متحد قوی و دوست ایالات متحده میدانم و از محل حمله بسیار ناراحتم.» - اگرچه افزود که حذف حماس هنوز یک «هدف ارزشمند» است.
ترامپ در بیانیهای که تا حد زیادی تکرار بیانیهای بود که پیش از این توسط کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، صادر شده بود، بر آسیب احتمالی به تلاشهایش برای پایان دادن به جنگ در غزه تمرکز کرد.
ترامپ گفت:«بمباران یکجانبه در داخل قطر، یک کشور مستقل و متحد نزدیک ایالات متحده که بسیار سخت تلاش میکند و شجاعانه با ما برای میانجیگری صلح ریسک میکند، اهداف اسرائیل یا آمریکا را پیش نمیبرد.»
«خیلی دیر»
رئیس جمهور ایالات متحده گفت که واشنگتن از حمله اسرائیل غافلگیر شده است.
او گفت که کاخ سفید«توسط ارتش ایالات متحده مطلع شد که اسرائیل در حال حمله به حماس است که متاسفانه در بخشی از دوحه قرار دارد. من بلافاصله به استیو ویتکوف، فرستاده ویژه، دستور دادم تا قطریها را از حمله قریبالوقوع مطلع کند، که او این کار را انجام داد، اما متاسفانه خیلی دیر بود برای جلوگیری از حمله.»
ترامپ گفت که پس از آن با نتانیاهو صحبت کرده و سعی کرده است تا تفسیر مثبتی از این ماجرا ارائه دهد.
او گفت:«نخستوزیر به من گفت که میخواهد صلح برقرار کند. من معتقدم که این حادثه ناگوار میتواند به عنوان فرصتی برای صلح باشد.»
لیویت پیش از این به خبرنگاران گفته بود که ترامپ پیام «بسیار روشنی» در مورد «نگرانیهایش» به نتانیاهو داده است.
توبیخ نتانیاهو توسط ترامپ غیرمعمول بود، زیرا رئیس جمهور ایالات متحده از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، تقریبا از رهبر اسرائیل حمایت بیدریغ کرده است.
یِشیل لیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، روز سهشنبه در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت که ایالات متحده و اسرائیل «در تلاش برای حذف حماس به عنوان تهدیدی برای صلح در خاورمیانه متحد هستند.»
لیتر افزود:«ما در گذشته با هم عمل کردهایم و در آینده نیز با هم عمل خواهیم کرد.»
در حالی که قطر از این حمله شکایت داشت، ترامپ گفت که اکنون به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دستور داده است تا یک توافقنامه همکاری دفاعی با دوحه را نهایی کند.
ترامپ افزود که در یک تماس تلفنی به امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، اطمینان داده است که «چنین چیزی دیگر در خاک آنها اتفاق نخواهد افتاد.»
دوحه پیش از این اصرار داشت که هیچ هشداری در مورد این حمله دریافت نکرده است.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در رسانههای اجتماعی گفت:«تماس دریافتی از یک مقام آمریکایی همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای ناشی از حمله اسرائیل در دوحه بود.»
قطر بار دیگر خود را در میان آتش درگیریها در خاورمیانه گرفتار یافته است. ایران در ماه ژوئن در تلافی حملات آمریکا به سایتهای هستهای خود، موشکهایی را به پایگاه هوایی العدید آمریکا در قظر، شلیک کرد.
ایافپی/ب.ن