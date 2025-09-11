نچیروان بارزانی: قیام کبیر ایلول روح تازهای به کوردستانیان بخشید
اربیل (کوردستان٢٤)- نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در پیامی به مناسبت سالگرد قیام ایلول، تاکید کرد که این قیام روح تازهای برای خیزش و رویارویی به کوردستانیان بخشید.
متن پیام:
امروز در شصتوچهارمین سالگرد قیام کبیر ایلول، یاد رهبر قیام و مردم کوردستان، بارزانی جاودان و همه رهبران و پیشمرگان قهرمان و دلسوزان کوردستان را با احترام گرامی میداریم که در قیام مشارکت داشتند و نیرو و بازوی قیام بودند.
به روح شهدای قیام و خانواده و بستگان سربلند آنها درود میفرستیم.
قیام کبیر ایلول در دورهای آشفته و سخت که از هر طرف به مردم کورد ستم میشد و هویت آن انکار میشد، هویت و پایه تفکر ملی و میهنی شد و روح تازهای برای خیزش و رویارویی به کوردستانیان بخشید و همه اقشار و طبقات را دور هم گرد آورد و صدای برحق و شجاع و فریاد حقخواهی و آزادی مردم کوردستان را به همه جهان اعلام کرد و به عنوان مردمی زنده و دوستدار زندگی و صلحطلب ظاهر شد.
در این سالگرد بر هدف و اصول و ارزشهای والای قیام در آزادی، دموکراسی، همبستگی، مدارا، گذشت و صلح تاکید میکنیم. قیام ایلول همچنان که قیام همه جوامع کوردستان بود، در آن همه با هم متحد و همراه برای یک هدف مبارزه کردند و فداکاری کردند.
امروز هم برای حفظ حقوق و دستاوردهایمان باید همه باهم تلاش کنیم تا مردم و میهنمان را به ساحل آرامش برسانیم.
سالگرد قیام ایلول گرامی و باشکوه باد. درود به روح پاک شهدا
نچیروان بارزانی
رئیس اقلیم کوردستان
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵
ب.ن