42 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان از دولت عراق خواست که اقلیم را از کمک‌های بین‌المللی محروم نکند. همچنین مزد پزشکان و کارمندان بخش بهداشت کوردستان را که کارزار واکسیناسیون کودکان را اجرا کرده‌اند، بپردازد.

پنجشنبه ۱۱ سپتامبر، سامان برزنجی، وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان در یک کنفرانس خبری در اربیل اعلام کرد: هنوز پیامدهای بحران اقتصادی، جنگ داعش و همه‌گیری کرونا بر بخش بهداشت تاثیر دارند. اما به رغم بحرا‌ن‌ها سطح ارائه خدمات افزایش پیدا کرده است. ما روابط محکمی با سازمان جهانی بهداشت داریم به خصوص در زمان بروز بحران. نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز از اصلاحات در بخش بهداشت و ارتقای سطح خدمات بهداشتی در اقلیم حمایت می‌کند.

وی افزود: بر روی طرح بیمه سلامت کار می‌کنیم و پیش‌نویسی را تدوین کرده‌ایم که در شورای وزیران و انجمن مشاوره تصویب شده است و در آینده در پارلمان کوردستان به رای گذاشته می‌شود و تصویب می‌شود و به عنوان قانون در اقلیم کوردستان اجرا خواهد شد. این قانون در راستای ارتقای سطح خدمات بهداشتی به شهروندان، اجرا می‌شود.

سامان برزنجی گفت:‌ اقلیم کوردستان در مبارزه با مواد مخدر موفق عمل کرده است، به خصوص در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان با اتکا به قانون مبارزه با مواد مخدر از شیوع آن جلوگیری کرده است و برای معتادان مراکز بازپروری ایجاد کرده است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: از سازمان بهداشت جهانی خواسته‌اند که دولت عراق را تحت فشار قرار دهد تا دارو و نیازمندی و ابزار پزشکی را برای اقلیم کوردستان نیز تامین کند، همچنین اقلیم کوردستان را از کمک‌های بین‌المللی که به عراق روانه می‌شوند، محروم نکند و مزد پزشکان و کارمندان بخش بهداشت کوردستان را که کارزار واکسیناسیون کودکان را اجرا کرده‌ و ۷۰۰ هزار کودک را در شهر، روستا و مناطق دوردست پوشش داده‌اند، بپردازد.

ب.ن