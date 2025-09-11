3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز جمعه ۱۲ سپتامبر در مورد حمایت از «بیانیه نیویورک»، قطعنامه‌ای که به دنبال دمیدن روح تازه‌ای به راه حل دو کشوری بین اسرائیل و فلسطین - بدون دخالت حماس - است، رای‌گیری خواهد کرد.

اگرچه اسرائیل نزدیک به دو سال است که نهادهای سازمان ملل را به دلیل عدم محکومیت حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مورد انتقاد قرار داده است، اما این اعلامیه که توسط فرانسه و عربستان سعودی ارائه شده است، هیچ ابهامی باقی نمی‌گذارد.

این اعلامیه که رسما «بیانیه نیویورک در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو کشوری» نامیده می‌شود، تصریح می‌کند که «حماس باید همه گروگان‌ها را آزاد کند» و مجمع عمومی سازمان ملل متحد «حملات انجام شده توسط حماس علیه غیرنظامیان در ۷ اکتبر» را محکوم می‌کند.

همچنین خواستار «اقدام جمعی برای پایان دادن به جنگ در غزه، برای دستیابی به یک راه حل عادلانه، مسالمت‌آمیز و پایدار برای درگیری اسرائیل و فلسطین بر اساس اجرای موثر راه حل دو کشوری» است.

این بیانیه که پیش از این توسط اتحادیه عرب تایید شده و در ماه ژوئیه توسط ۱۷ کشور عضو سازمان ملل، از جمله چندین کشور عربی، به امضا رسیده بود، فراتر از محکوم کردن حماس می‌رود و به دنبال حذف کامل آنها از رهبری غزه است.

در این بیانیه آمده است: «در چارچوب پایان جنگ در غزه، حماس باید به حکومت خود در غزه پایان دهد و سلاح‌های خود را با مشارکت و حمایت بین‌المللی، مطابق با هدف یک کشور فلسطینی مستقل و دارای حاکمیت، به تشکیلات خودگردان فلسطین تحویل دهد.»

این رای‌گیری پیش از اجلاس آتی سازمان ملل به ریاست مشترک ریاض و پاریس در ۲۲ سپتامبر در نیویورک انجام می‌شود که در آن امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، قول داده است که رسما کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

خبرگزاری فرانسه/ب.ن