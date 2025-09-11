1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- کمیته شهدا و مجروحان در استان انبار می‌گوید که حدود ۹۰۰ نفر از عناصر داعش در آن استان حقوق شهدا را دریافت می‌کنند.

رهیب الهیاس، مسئول کمیته شهدا و مجروحان در استان انبار،‌ اعلام کرد که یک هیئت برای تحقیق در خصوص اختصاص حقوق ماهانه شهدا به ۹۰۰ عضو داعش تشکیل شده است و اسامی افراد و بستگان آنها را بررسی می‌کنند.

او گفت که صدها نفر حقوق بازنشستگی را دریافت می‌کنند، ‌در حالیکه عضو داعش بوده و در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ علیه نیروهای امنیتی عراق جنگیده‌اند.

مسئول کمیته شهدا و مجروحان در استان انبار، توضیح داد که یک کمیته تحقیق تشکیل شده در بغداد پس از افشای پرونده‌های قلابی، حقوق حدود ۳۰ هزار نفر را قطع کرده‌اند. همچنین گفت که پرونده‌های قلابی در چند سال گذشته تشکیل شده‌اند.

ب.ن